На Мирноградском направлении враг продолжает давить с южного фланга, лезут нагло, двигаются спокойно , но не все возвращаются назад. Об этом сообщает военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Враг давит нагло и спокойно: что происходит в городе Донецкой области

"Наши воины не дремлют и забивают этот хлам еще на подходах. Несмотря на потери, рус*ки уже успели зайти в большую часть частного сектора. Фиксировались у Свято-Викторовского храма и в районе шахты №3, где террикон висит в серой зоне и постоянно находится под угрозой!" – отмечает военный.

Он отмечает, что на юго-востоке враг держит свои точки в цитадели окружающих микрорайонов.

"Заметны их следы и на территории Свято-Пантелеймоновского храма, а также в частной застройке немного западнее, там тоже пробуют закрепиться. По видео видно, как по одной из построек ближе к центру, где у уродов был сборный пункт, наши артиллеристы жестко отработали – накрыли по красоте!

Угроза растет и на северо-востоке! Там рус*ки подползают к шахте Центральной и уже пытаются остановиться вблизи объекта. В то же время фиксируются их удары по северной части города и по центру – применяют тяжелые ФАБы, пытаясь ломать оборону массой взрывов", – сообщает "Мучной".

Он отмечает, что давление со стороны врага держится высоким, но украинские военные четко работают по каждому скоплению и урезают угрозу, пока она формируется.

