На Мирноградському напрямку ворог продовжує тиснути з південного флангу, лізуть нахабно, рухаються спокійно, але не всі повертаються назад. Про це повідомляє військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Мучной".

Ворог тисне нахабно і спокійно: що відбувається у місті на Донеччині

"Наші воїни не дрімають і забивають цей непотріб ще на підходах. Попри втрати, рус*ки вже встигли зайти в більшу частину приватного сектору. Фіксувалися поблизу Свято-Вікторовського храму та в районі шахти №3, де терикон висить у сірій зоні й постійно перебуває під загрозою!" – зазначає військовий.

Він зазначає, що на південному сході ворог тримає свої точки в "цитаделі" навколишніх мікрорайонів.

"Помітні їхні сліди й на території Свято-Пантелеймонівського храму, а також у приватній забудові трохи західніше, там теж пробують закріпитися. По відео видно, як по одній з будівель ближче до центру, де у виродків був збірний пункт, наші артилеристи жорстко відпрацювали — накрили по красоті!

Загроза зростає і на північному сході! Там рус*ки підповзають до шахти Центральної й вже намагаються застопоритися поблизу об’єкта. Водночас фіксуються їхні удари по північній частині міста і по центру — застосовують важкі ФАБи, намагаючись ламати оборону масою вибухів", – повідомляє "Мучной".

Він наголошує, що тиск з боку ворога тримається високим, але українські військові чітко працюють по кожному скупченню та зрізають загрозу, поки вона формується.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше військовий наголошував, що у Мирнограді складається важка ситуація, яка може стати пасткою.