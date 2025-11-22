Ситуація змінилася: Зеленський розповів, де ЗСУ пішли у контрнаступ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ситуація на Покровському напрямі залишається найскладнішою на фронті. Українські захисники проводять контрнаступальні дії та захищають свої позиції, відкидаючи ворога. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Володимир Зеленський розповів, що сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті, про російські дезінформаційні операції та плани ворога.
Президент підтвердив, що найскладніша ситуація в самому Покровську. У цьому напрямі фронту значні російські сили – понад 150 тисяч, які продовжують штурми.
Також, за словами президента, на кордоні між Дніпровською та Донецькою областю ЗСУ захищають свої позиції.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чого категорично не можна допустити на Покровському напрямку : яке головне завдання ЗСУ.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська "стачуються" у Покровську . В противника не вдається просуватися без залучення оперативних резервів. Це єдина можливість поповнити втрати серед особового складу і далі намагатись просуватися. Як передає портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.