logo_ukra

BTC/USD

85865

ETH/USD

2808.89

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ситуація змінилася: Зеленський розповів, де ЗСУ пішли у контрнаступ
commentss НОВИНИ Всі новини

Ситуація змінилася: Зеленський розповів, де ЗСУ пішли у контрнаступ

Президент підтвердив, що ЗСУ проводять контрнаступальні дії у Покровську.

22 листопада 2025, 15:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуація на Покровському напрямі залишається найскладнішою на фронті. Українські захисники проводять контрнаступальні дії та захищають свої позиції, відкидаючи ворога. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

Ситуація змінилася: Зеленський розповів, де ЗСУ пішли у контрнаступ

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті, про російські дезінформаційні операції та плани ворога.

Президент підтвердив, що найскладніша ситуація в самому Покровську. У цьому напрямі фронту значні російські сили – понад 150 тисяч, які продовжують штурми.

"Щодня найбільше атак саме там, багато місяців це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Проводимо контрнаступальні дії", — повідомив український лідер.

Також, за словами президента, на кордоні між Дніпровською та Донецькою областю ЗСУ захищають свої позиції.

"Харківщина – захищаємо позиції. Запоріжжя – захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – робимо все, щоб стабілізувати. Дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!", — додав Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чого категорично не можна допустити на Покровському напрямку : яке головне завдання ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська "стачуються" у Покровську . В противника не вдається просуватися без залучення оперативних резервів. Це єдина можливість поповнити втрати серед особового складу і далі намагатись просуватися. Як передає портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16999
Теги:

Новини

Всі новини