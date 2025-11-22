Ситуація змінилася: Зеленський розповів, де ЗСУ пішли у контрнаступ

Ситуація на Покровському напрямі залишається найскладнішою на фронті. Українські захисники проводять контрнаступальні дії та захищають свої позиції, відкидаючи ворога. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті, про російські дезінформаційні операції та плани ворога.

Президент підтвердив, що найскладніша ситуація в самому Покровську. У цьому напрямі фронту значні російські сили – понад 150 тисяч, які продовжують штурми.

"Щодня найбільше атак саме там, багато місяців це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Проводимо контрнаступальні дії", — повідомив український лідер.

Також, за словами президента, на кордоні між Дніпровською та Донецькою областю ЗСУ захищають свої позиції.

"Харківщина – захищаємо позиції. Запоріжжя – захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – робимо все, щоб стабілізувати. Дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!", — додав Володимир Зеленський.

