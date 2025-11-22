Ситуация изменилась: Зеленский рассказал, где ВСУ пошли в контрнаступление

Ситуация на Покровском направлении остается самой сложной на фронте. Украинские защитники проводят контрнаступательные действия и защищают свои позиции, отбрасывая врага. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, о российских дезинформационных операциях, и планах врага.

Президент подтвердил, что наиболее непростая ситуация в самом Покровске. На этом направлении фронта значительные российские силы – более 150 тысяч, которые продолжают штурмы.

"Каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Проводим контрнаступательные действия", — сообщил украинский лидер.

Также, по словам президента, на границе между Днепровской и Донецкой областью ВСУ защищают свои позиции.

"Харьковщина – защищаем позиции. Запорожье – защищаем позиции. Ореховское направление, Гуляйпольское – делаем все, чтобы стабилизировать. Спасибо всем за стойкость! Спасибо всем, кто с Украиной!", — добавил Владимир Зеленский.

