У россиян в Покровске что-то пошло не так: на какие шаги вынуждены идти

Российские оккупационные войска "стачиваются" в Покровске. У противника не получается продвигаться без задействования оперативных резервов. Это единственная возможность пополнить потери среди личного состава и дальше пытаться продвигаться. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщает 7-ой корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Военные рассказали, что Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

Противник пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки украинские защитники блокируют.

"Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат — врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" — подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ", — рассказали в ДШВ.

Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске украинские войска наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.

Одной из ключевых задач ВСУ остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе с применением тактической и армейской авиации.

На северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты. Также привлекаются дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города.

Также немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что к северо-западу от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.



