У росіян у Покровську щось пішло не так: на які кроки змушені йти

Російські окупаційні війська "стачуються" у Покровську. В противника не вдається просуватися без залучення оперативних резервів. Це єдина можливість поповнити втрати серед особового складу і далі намагатись просуватися. Як передає портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Військові розповіли, що Сили оборони утримують певні рубежі у північній частині Покровська. Також контролюють позиції південніше залізниці, які є важливими для подальшої деокупації.

Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби українські захисники блокують.

"Війська противника в Покровську сточуються. Як результат — ворогові доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже задіяло в нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ "Центр" — підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ", — розповіли у ДШВ.

Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачисток у Покровську українські війська нарощують власне угруповання, зокрема кількість екіпажів БПЛА.

Одним із ключових завдань ЗСУ залишається повне перекриття логістичних шляхів супротивника до міста, у тому числі із застосуванням тактичної та армійської авіації.

На північних околицях Мирнограда завершується зачистка ворожої піхоти. Також залучаються додаткові ресурси виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксовано у південній частині міста.

Також нечисленні ворожі групи намагалися просочитися в Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували супротивника.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські окупаційні війська просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться у повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.



