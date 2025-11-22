Чего категорически нельзя допустить на Покровском направлении: какая главная задача ВСУ

Бои на Покровском направлении продолжают оставаться наиболее жестокими. Чего категорически нельзя допустить в Покровском направлении? Какая главная задача ВСУ в самом Покровске? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Покровский рубеж – это последняя гряда Донецкого кряжа

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал в эфире "24 Канала", что сейчас контроль над Покровском осуществляется одновременно и украинскими силами, и враждебными. Происходит он благодаря работе дронов с обеих сторон.

Свитан отметил, что в Покровске продолжаются стрелковые бои из-за полос, когда каждая из сторон пытается зайти и занять лучшую позицию. А дальше во время столкновения украинские защитники и противник вступают непосредственно в огневое столкновение.

"Однако это единичные случаи, потому что в Покровске нет зоны боеприкосновения как таковой. Это, в общем, килзона, которая опасна для обеих сторон", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, особенно она опасна для россиян – они терпят огромные потери, потому что пытаются наступать. А любая атакующая сторона имеет большие потери, чем обороняющаяся.

В то же время, Украине, по мнению эксперта, нельзя потерять Покровский рубеж, иначе позволим россиянам спланировать дальнейшее продвижение на запад. Для врага откроется стратегическая перспектива – он станет захватывать Днепропетровскую, Полтавскую области и попытается дооккупировать Запорожскую.

"Покровский рубеж – это последняя гряда Донецкого кряжа. Покровская высота – 200 метров над уровнем моря. Дальше западнее идет снижение до 50 метров, а после – ровная поверхность до Днепра. Это почти 200 километров оперативного пространства", – подчеркнул Роман Свитан.

Поэтому важно удерживать Покровский рубеж в серой зоне, в зоне боев. Главное, как заметил эксперт, чтобы украинские силы оставались на высотах в Покровске, Доброполье, в районе шахты "Красноармейская-Западная".

Мирноград – это форпост на востоке обороны Покровского и Мирноградского районов

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что в Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Теперь главная задача украинского командования в городе – удержать его северную часть.

"С одной стороны, на юге города в основном находятся россияне. Там есть и наши опорные пункты, отдельные точки сопротивления, но фактически отрезанные от основных сил. С другой стороны, в северной части Покровска в основном действуют украинские силы, но есть отдельные точки, куда удалось проникнуть противнику. Его пытаются локализовать и ликвидировать", – рассказал Лакийчук.

Именно поэтому, отмечает эксперт, украинским защитникам важно удержать северную часть города, а также промзону, чтобы сохранялся гарантированный коридор через Покровск в Мирноград.

По словам Лакиячука, Мирноград – это форпост на востоке обороны Покровского и Мирноградского районов. Если кафиров удастся продвинуться дальше в Покровске, то группу Сил обороны придется выводить из Мирнограда.

"Возможно есть свои преимущества в таком варианте действий. Тогда это смогло выпрямить фронт и усилить фланги Покровского ковша. Но об этом пока говорить рано", — заметил эксперт.

По его словам, россияне полагают, что у них появился некий шанс охватить Покровск и Мирноград, а потому подтягивают сюда дополнительные силы. Замысел Украины, считает Лакийчук, состоит в том, чтобы сбить наступательный потенциал армии РФ.

