Бої на Покровському напрямку продовжують залишатися найбільш жорстокими. Чого категорично не можна допустити на Покровському напрямку? Яке головне завдання ЗСУ у самому Покровську? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Покровський рубіж – це остання гряда Донецького кряжу

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів в ефірі "24 Каналу", що наразі контроль над Покровськом здійснюється одночасно і українськими силами, і ворожими. Відбувається він завдяки роботі дронів з обох боків.

Світан зазначив, що у Покровську тривають стрілкові бої черезсмужжя, коли кожна зі сторін намагається зайти та зайняти кращу позицію. А далі під час зіткнення українські захисники і противник вступають безпосередньо у вогневе зіткнення.

"Проте це поодинокі випадки, тому що у Покровську немає зони боєзіткнення як такої. Це загалом кілзона, яка небезпечна для обох сторін", – підкреслив військовий експерт.

За його словами, особливо вона небезпечна для росіян – вони зазнають величезні втрати, тому що намагаються наступати. А будь-яка сторона, що атакує, має більші втрати, ніж та, що обороняється.

Водночас Україні, на думку експерта, не можна втратити Покровський рубіж, інакше дозволимо росіянам спланувати подальше просування на захід. Для ворога відкриється стратегічна перспектива – він почне захоплювати Дніпропетровську, Полтавську області та спробує доокупувати Запорізьку.

"Покровський рубіж – це остання гряда Донецького кряжу. Покровська висота – 200 метрів над рівнем моря. Далі, західніше, йде зниження до 50 метрів, а після – рівна поверхня до Дніпра. Це майже 200 кілометрів оперативного простору", – наголосив Роман Світан.

Тому важливо утримувати Покровський рубіж у сірій зоні, у зоні боїв. Головне, як зауважив експерт, щоб українські сили залишалися на висотах у Покровську, Добропіллі, в районі шахти "Червоноармійська-Західна".

Мирноград – це форпост на сході оборони Покровського і Мирноградського районів

Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що у Покровську Донецької області тривають міські бої. Наразі головне завдання українського командування в місті – утримати його північну частину.

"З одного боку, на півдні міста переважно перебувають росіяни. Там є і наші опорні пункти, окремі точки опору, але вони фактично відрізані від основних сил. З іншого боку, в північній частині Покровська в основному діють українські сили, але є окремі точки, куди вдалося проникнути противнику. Його намагаються локалізувати і ліквідувати", — розповів Лакійчук.

Саме тому, наголошує експерт, українським оборонцям важливо утримати північну частину міста, а також промзону, щоб зберігався гарантований коридор через Покровськ до Мирнограда.

За словами Лакіячука, наразі Мирноград – це форпост на сході оборони Покровського і Мирноградського районів. Якщо окупантам вдасться просунутися далі в Покровську, то групу Сил оборони доведеться виводити з Мирнограда.

"Можливо, є свої переваги в такому варіанті дій. Тоді це змогло б випрямити фронт і посилити фланги Покровського ковша. Але про це поки говорити зарано", — зауважив експерт.

З його слів, росіяни вважають, що у них з’явився якийсь шанс охопити Покровськ і Мирноград, а тому підтягують сюди додаткові сили. Задум України, вважає Лакійчук, полягає в тому, аби збити наступальний потенціал армії РФ.

