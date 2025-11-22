Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Бої на Покровському напрямку продовжують залишатися найбільш жорстокими. Чого категорично не можна допустити на Покровському напрямку? Яке головне завдання ЗСУ у самому Покровську? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів в ефірі "24 Каналу", що наразі контроль над Покровськом здійснюється одночасно і українськими силами, і ворожими. Відбувається він завдяки роботі дронів з обох боків.
Світан зазначив, що у Покровську тривають стрілкові бої черезсмужжя, коли кожна зі сторін намагається зайти та зайняти кращу позицію. А далі під час зіткнення українські захисники і противник вступають безпосередньо у вогневе зіткнення.
За його словами, особливо вона небезпечна для росіян – вони зазнають величезні втрати, тому що намагаються наступати. А будь-яка сторона, що атакує, має більші втрати, ніж та, що обороняється.
Водночас Україні, на думку експерта, не можна втратити Покровський рубіж, інакше дозволимо росіянам спланувати подальше просування на захід. Для ворога відкриється стратегічна перспектива – він почне захоплювати Дніпропетровську, Полтавську області та спробує доокупувати Запорізьку.
Тому важливо утримувати Покровський рубіж у сірій зоні, у зоні боїв. Головне, як зауважив експерт, щоб українські сили залишалися на висотах у Покровську, Добропіллі, в районі шахти "Червоноармійська-Західна".
Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що у Покровську Донецької області тривають міські бої. Наразі головне завдання українського командування в місті – утримати його північну частину.
Саме тому, наголошує експерт, українським оборонцям важливо утримати північну частину міста, а також промзону, щоб зберігався гарантований коридор через Покровськ до Мирнограда.
За словами Лакіячука, наразі Мирноград – це форпост на сході оборони Покровського і Мирноградського районів. Якщо окупантам вдасться просунутися далі в Покровську, то групу Сил оборони доведеться виводити з Мирнограда.
З його слів, росіяни вважають, що у них з’явився якийсь шанс охопити Покровськ і Мирноград, а тому підтягують сюди додаткові сили. Задум України, вважає Лакійчук, полягає в тому, аби збити наступальний потенціал армії РФ.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у росіян у Покровську щось пішло не так: на які кроки змушені йти.