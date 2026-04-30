Ситуація змінилася: скільки українці ще готові терпіти війну

Рівень готовності українців тривалий час жити в умовах війни поступово знижується. Про це свідчать нові результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, які були проведені наприкінці квітня 2026 року.

Скільки українці готові терпіти війну. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Згідно з дослідженням КМІС, 48% українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 4% оцінюють свій "запас витривалості" приблизно в один рік. Таким чином, загалом 52% українців налаштовані на довготривале протистояння. Водночас це найнижчий показник за весь час спостережень.

Для порівняння, ще на початку березня таких було 57%, а в період 2022-2024 років частка тих, хто був готовий терпіти війну без обмежень, стабільно перевищувала 70%. Переломним моментом став кінець 2024 року, після якого цей показник почав поступово знижуватися.

Водночас частка тих, хто готовий витримувати війну лише короткий період, від кількох місяців до пів року, залишається відносно стабільною і становить 29%. Разом з тим, зростає і рівень невизначеності. Нині 19% опитаних не змогли дати чітку відповідь.

Скільки українці готові терпіти війну. Опитування КМІС

Попри зміну настроїв, соціологи фіксують важливу деталь, адже серед тих, хто не готовий до тривалого протистояння, значна частина категорично відкидає можливі поступки у переговорах. Зокрема, 44% таких респондентів не підтримують ідею передачі окупованих територій в обмін на гарантії безпеки.

