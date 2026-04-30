Война с Россией Ситуация изменилась: сколько украинцы еще готовы терпеть войну
Ситуация изменилась: сколько украинцы еще готовы терпеть войну

Почти половина украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно.

30 апреля 2026, 14:30
Уровень готовности украинцев долгое время жить в условиях войны постепенно снижается. Об этом свидетельствуют новые результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенные в конце апреля 2026 года.

Сколько украинцев готовы терпеть войну. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Согласно исследованию КМИС, 48% украинцев заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 4% оценивают свой "запас выносливости" примерно в один год. Таким образом, всего 52% украинцев настроены на длительное противостояние. В то же время, это самый низкий показатель за все время наблюдений.

Для сравнения, еще в начале марта таких было 57%, а в период 2022-2024 годов доля тех, кто был готов терпеть войну без ограничений, стабильно превышала 70%. Переломным моментом стал конец 2024, после которого этот показатель начал постепенно снижаться.

В то же время доля тех, кто готов выдерживать войну только на короткий период, от нескольких месяцев до полугода, остается относительно стабильной и составляет 29%. Вместе с тем возрастает и уровень неопределенности. В настоящее время 19% опрошенных затруднились дать четкий ответ.

Ситуация изменилась: сколько украинцы еще готовы терпеть войну - фото 2

Сколько украинцев готовы терпеть войну. Опрос КМИС

Несмотря на смену настроений, социологи фиксируют важную деталь, ведь среди тех, кто не готов к длительному противостоянию, значительная часть категорически исключает возможные уступки в переговорах. В частности, 44% таких респондентов не поддерживают идею передачи оккупированных территорий в обмен на гарантии безопасности.

Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1608&page=1
