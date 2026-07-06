Ситуація загострюється: у Раді назвали два сценарії подальшого перебігу війни

Війна в Україні продовжується і її подальший перебіг впирається у два сценарії. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Політик зауважив, перший сценарій оптимістичний. Він полягає у тому, що економіка росії валиться, ми нищимо дронами і ракетами їхні нафтові об'єкти, рейтинг Володимира Путіна падає і він біжить до нас на перемовини.

Проте, зауважує Микола Княжицький, враховуючи ситуацію у світі, є й песимістичний сценарій: у Польщі, Німеччині, Франції перемагають ультраправі чи ультраліві, різниця між ними невелика. Вони припиняють підтримку України. В результаті ще більше українців залишає свої домівки. Країна знелюдніє, війна триває незнати скільки. Щодо Польщі, то перемога ультраправих її так маргіналузує, що і згадувати нічого буде.

"Може ще прилетіти Чорний Лебідь, але ніколи не знаєш, до кого він прилетить. Якщо намагатися впливати на процеси, то можна об'єднувати демократичні сили Європи, які нас підтримують, але для цього треба самим бути демократією", – зауважив нардеп.

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