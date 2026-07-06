Ситуация обостряется: в Раде назвали два сценария дальнейшего хода войны

Война в Украине продолжается и ее дальнейшее течение упирается в два сценария. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Политик заметил, что первый сценарий оптимистичен. Он заключается в том, что экономика России рушится, мы уничтожаем дронами и ракетами их нефтяные объекты, рейтинг Владимира Путина падает и он бежит к нам на переговоры.

Однако, отмечает Николай Княжицкий, учитывая ситуацию в мире, есть и пессимистический сценарий: в Польше, Германии, Франции побеждают ультраправые или ультралевые, разница между ними невелика. Они прекращают поддержку Украины. В результате еще больше украинцев покидает свои дома. Страна обезлюдеет, война продолжается не знать сколько. Что касается Польши, то победа ультраправых ее так маргинализирует, что и вспоминать нечего будет.

Может еще прилететь Черный Лебедь, но никогда не знаешь, к кому он прилетит. Если пытаться влиять на процессы, можно объединять демократические силы Европы, которые нас поддерживают, но для этого нужно самим быть демократией", – отметил нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия использовала баллистические ракеты для ночного удара по Киеву не для достижения военного результата, а для психологического давления на украинцев и создания выгодной информационной картинки внутри самой РФ. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя последующую атаку на столицу.

Также издание "Комментарии" сообщало – после очередной массированной комбинированной атаки России Украина активизирует дипломатические усилия по усилению противовоздушной обороны. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в ближайшее время проведет серию переговоров с руководителями оборонных ведомств государств-партнеров, имеющих на вооружении ракеты к системам Patriot.



