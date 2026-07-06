В Україні розкрили справжній задум нічного удару Росії по Києву

Росія використала балістичні ракети для нічного удару по Києву не задля досягнення військового результату, а для психологічного тиску на українців та створення вигідної інформаційної картинки всередині самої РФ. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи наступну атаку на столицю.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За його словами, у діях російських військ відсутня будь-яка військова логіка. Головна мета подібних ударів – терор цивільного населення та демонстрація сили для внутрішньої аудиторії Росії, яка все частіше звертає увагу на власні проблеми, зокрема на перебої із забезпеченням паливом та довгі черги на автозаправках.

Коваленко наголосив, що Кремль намагається компенсувати відсутність реальних успіхів на фронті масованими атаками українськими містами. При цьому, як зазначив глава ЦПД, ситуація на полі бою поступово змінюється не на користь Москви.

Він зазначив, що в той час, коли російські війська запускають ракети по Києву, українські Сили оборони продовжують масштабні удари безпілотниками по Москві та іншим регіонам Росії. За його оцінкою, перевага України у сфері застосування дронів вже перестала виглядати недосяжною метою.

Керівник Центру визнав, що російські атаки зазнають трагічних наслідків і призводять до загибелі мирних жителів. Однак, на його переконання, така тактика ніколи не наближала закінчення війни.

Андрій Коваленко вважає, що реальним фактором, який здатний наблизити світ, є подальше посилення можливостей української армії завдавати ударів по військовим об'єктам супротивника, зокрема з використанням ракетного озброєння. Він також закликав українців зберігати стійкість, нагадавши про приклад Великобританії під час Другої світової війни, яка витримала масовані бомбардування та не капітулювала.

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