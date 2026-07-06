В Украине раскрыли истинный замысел ночного удара России по Киеву

Россия использовала баллистические ракеты для ночного удара по Киеву не ради достижения военного результата, а для психологического давления на украинцев и создания выгодной информационной картинки внутри самой РФ. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя очередную атаку на столицу.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По его словам, в действиях российских войск отсутствует какая-либо военная логика. Главная цель подобных ударов – террор гражданского населения и демонстрация силы для внутренней аудитории России, которая все чаще обращает внимание на собственные проблемы, в частности на перебои с обеспечением топливом и длинные очереди на автозаправках.

Коваленко подчеркнул, что Кремль пытается компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте массированными атаками по украинским городам. При этом, как отметил глава ЦПИ, ситуация на поле боя постепенно меняется не в пользу Москвы.

Он обратил внимание, что в то время, когда российские войска запускают ракеты по Киеву, украинские Силы обороны продолжают масштабные удары беспилотниками по Москве и другим регионам России. По его оценке, преимущество Украины в сфере применения дронов уже перестало выглядеть недостижимой целью.

Руководитель Центра признал, что российские атаки несут трагические последствия и приводят к гибели мирных жителей. Однако, по его убеждению, подобная тактика никогда не приближала окончание войны.

Андрей Коваленко считает, что реальным фактором, который способен приблизить мир, является дальнейшее усиление возможностей украинской армии наносить удары по военным объектам противника, в том числе с использованием ракетного вооружения. Он также призвал украинцев сохранять стойкость, напомнив о примере Великобритании во время Второй мировой войны, которая выдержала массированные бомбардировки и не капитулировала.

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