Федоров попередив про нову смертельну тактику Кремля: яке рішення Київ чекає від партнерів

Після чергової масованої комбінованої атаки Росії Україна активізує дипломатичні зусилля для посилення протиповітряної оборони. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що найближчим часом проведе серію переговорів із керівниками оборонних відомств держав-партнерів, які мають на озброєнні ракети до систем Patriot.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, українська протиповітряна оборона вкотре продемонструвала високу ефективність, знищивши майже всі крилаті ракети та понад 90% ударних безпілотників типу Shahed. Водночас найбільшою загрозою залишаються балістичні ракети, які дедалі частіше використовуються Росією для ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

Михайло Федоров наголосив, що Кремль свідомо збільшує масштаби застосування балістичного озброєння, користуючись гострим дефіцитом ракет до комплексів Patriot. За його словами, темпи виробництва таких боєприпасів у світі нині нижчі, ніж кількість балістичних ракет, які Росія запускає по Україні протягом одного місяця.

Міністр повідомив, що Україна вже уклала нові контракти на закупівлю ракет до Patriot, однак їхнє постачання розпочнеться лише наступного року. Саме тому Київ звертається до союзників із проханням тимчасово передати ракети зі своїх арсеналів, а згодом компенсувати ці запаси після виконання українських контрактів.

За словами Михайла Федорова, таке рішення не потребує тривалих процедур, але здатне врятувати тисячі життів. Він підкреслив, що будь-яке зволікання з передачею ракет може дорого коштувати цивільному населенню, адже саме зараз Україна потребує додаткових засобів для перехоплення російських балістичних ракет і захисту свого неба.

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