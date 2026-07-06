Федоров предупредил о новой смертельной тактике Кремля: какое решение Киев ждет от партнеров

После очередной массированной комбинированной атаки России Украина активизирует дипломатические усилия по усилению противовоздушной обороны. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в ближайшее время проведет серию переговоров с руководителями оборонных ведомств государств-партнеров, имеющих на вооружении ракеты к системам Patriot.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По словам министра, украинская противовоздушная оборона в очередной раз продемонстрировала высокую эффективность, уничтожив почти все крылатые ракеты и более 90% ударных беспилотников типа Shahed. Наибольшей угрозой остаются баллистические ракеты, которые все чаще используются Россией для ударов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

Михаил Фёдоров подчеркнул, что Кремль сознательно увеличивает масштабы применения баллистического вооружения, пользуясь острым дефицитом ракет к комплексам Patriot. По его словам, темпы производства таких боеприпасов в мире сейчас ниже количества баллистических ракет, которые Россия запускает по Украине в течение одного месяца.

Министр сообщил, что Украина уже заключила новые контракты на закупку ракет к Patriot, однако их поставка начнется только в следующем году. Именно поэтому Киев обращается к союзникам с просьбой временно передать ракеты из своих арсеналов, а затем компенсировать эти запасы после выполнения украинских контрактов.

По словам Михаила Федорова, такое решение не требует длительных процедур, но способно спасти тысячи жизней. Он подчеркнул, что любое промедление с передачей ракет может дорого обойтись гражданскому населению, ведь именно сейчас Украина нуждается в дополнительных средствах для перехвата российских баллистических ракет и защиты своего неба.

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