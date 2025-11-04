Ситуація критична: у DeepState розповіли, що відбувається в Покровську

На фронті поблизу Покровська ситуація залишається надзвичайно напруженою. За даними аналітичного ресурсу DeepState, російські війська продовжують накопичувати сили в місті, поступово просуваються та встановлюють контроль над окремими ділянками. У доповіді зазначається, що ураження здійснюються по всьому населеному пункту, а бої тривають майже безперервно.

Аналітики DeepState оновили інформацію та опублікували новий звіт щодо ситуації в Покровську станом вечір 4 листопада.

"Ворог продовжує своє накопичення в місті, де здійснюється його постійна фіксація та ураження буквально по всьому населеному пункті. Одночасно з цим, йде поступове його поглинання, де кацапи вже здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто", — повідомляють аналітики DeepState.

Як пише проєкт, українські підрозділи продовжують активну оборону, здійснюючи зачистки та знищення противника за допомогою всіх доступних засобів, зокрема безпілотників. За їх словами, пілоти дронів відіграють ключову роль, а в мережу потрапляє усе більше кадрів їх роботи на цьому напрямку.

Водночас російські війська намагаються встановити контроль над територією між Покровськом і Гришиним, що має важливе логістичне значення. У цьому районі тривають інтенсивні бої та зачистки спеціальними групами.

У DeepState попереджають, що ще одна велика проблема полягає у неможливості повного блокування противника на південних околицях міста. Ворог уже облаштовує позиції та укріплює свої сили, що ускладнює подальше стримування його просування.

"Ситуація залишається критичною. І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там...", — йдеться у звіті DeepState.

