Ситуация критическая: в DeepState рассказали, что происходит в Покровске

На фронте близ Покровской ситуации остается чрезвычайно напряженной. По данным аналитического ресурса DeepState, российские войска продолжают накапливать силы в городе, постепенно продвигаются и устанавливают контроль над отдельными участками. В докладе отмечается, что поражения производятся по всему населенному пункту, а бои продолжаются почти непрерывно.

Какая ситуация в Покровске. Фото из открытых источников

Аналитики DeepState обновили информацию и опубликовали новый отчет по ситуации в Покровске по состоянию на вечер 4 ноября.

"Враг продолжает свое накопление в городе, где осуществляется его постоянная фиксация и поражение буквально по всему населенному пункту. Одновременно с этим идет постепенное его поглощение, где кацапы уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для утечки в город", — сообщают аналитики DeepState.

Как пишет проект, украинские подразделения продолжают активную оборону, осуществляя зачистку и уничтожение противника с помощью всех доступных средств, в том числе беспилотников. По их словам, пилоты дронов играют ключевую роль, а в сеть попадает все больше кадров их работы в этом направлении.

В то же время российские войска стремятся установить контроль над территорией между Покровском и Гришиным, что имеет важное логистическое значение. В этом районе продолжаются интенсивные бои и зачистки специальными группами.

Ситуация в Покровске. Карта DeepState

В DeepState предупреждают, что еще одна большая проблема заключается в невозможности полной блокировки противника в южных окрестностях города. Враг уже обустраивает позиции и укрепляет свои силы, что усложняет дальнейшее сдерживание его продвижения.

"Ситуация остается критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там...", — говорится в отчете DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе рассказали, сколько процентов уже под россиянами в Покровске.

Также "Комментарии" писали, что в DeepState сообщили о продвижении врага близ Покровска по отрезку Зверевое – Шевченко – Новопавловка, а также вдоль железной дороги от Котлиного.