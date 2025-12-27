Ситуація дуже-дуже важка: у ЗСУ назвали найбільш критичний напрямок фронту

Російська загарбницька армія намагається витіснити українських захисників з Гуляйполя Запорізької області. Загарбники хочуть відрізати логістику міста, штурмуючи Варварівку та Добропілля, що розташовані поблизу. Про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел

Спікер зазначив, війська РФ завдають авіаційних ударів по Гуляйполю, аби намагається відрізати логістичні шляхи, які ведуть до цього населеного пункту.

"У Гуляйполі ситуація дуже-дуже важка. За минулу добу (26 грудня – Ред.) на Гуляйпільському напрямку 31 бойове зіткнення. Противник не припиняє там штурмових та інфільтраційних дій, намагається витіснити Сили оборони з Гуляйполя, з міських кварталів", — поінформував представник ЗСУ.

З його слів, росіяни також планують здійснити дистанційне мінування логістичних шляхів, які ведуть до Гуляйполя. Таким чином загарбники хочуть відрізати українські підрозділи, які обороняють місто.

