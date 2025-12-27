logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ситуація дуже-дуже важка: у ЗСУ назвали найбільш критичний напрямок фронту
НОВИНИ

Ситуація дуже-дуже важка: у ЗСУ назвали найбільш критичний напрямок фронту

ЗСУ повідомили, що відбувається біля Гуляйполя

27 грудня 2025, 14:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська загарбницька армія намагається витіснити українських захисників з Гуляйполя Запорізької області. Загарбники хочуть відрізати логістику міста, штурмуючи Варварівку та Добропілля, що розташовані поблизу. Про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Ситуація дуже-дуже важка: у ЗСУ назвали найбільш критичний напрямок фронту

Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел

Спікер зазначив, війська РФ завдають авіаційних ударів по Гуляйполю, аби намагається відрізати логістичні шляхи, які ведуть до цього населеного пункту.

"У Гуляйполі ситуація дуже-дуже важка. За минулу добу (26 грудня – Ред.) на Гуляйпільському напрямку 31 бойове зіткнення. Противник не припиняє там штурмових та інфільтраційних дій, намагається витіснити Сили оборони з Гуляйполя, з міських кварталів", — поінформував представник ЗСУ.

З його слів, росіяни також планують здійснити дистанційне мінування логістичних шляхів, які ведуть до Гуляйполя. Таким чином загарбники хочуть відрізати українські підрозділи, які обороняють місто.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Мережі з’явилося відео, на якому російські загарбники стверджують, що нібито захопили командно-спостережний пункт 1 батальйону 106 окремої бригади тероборони біля Гуляйполя. Росіяни продемонстрували на відео, що нібито українські військові поспіхом залишали командний пункт, залишивши всю оргтехніку і важливі дані. Сили оборони проведуть розслідування. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "Суспільному".

Також видання "Коментарі" повідомляло – обстановка в районі Гуляйполя Запорізької області залишається не менш тривожною, ніж у Покровську на Донеччині. Про що говорить сама ситуація і чи вдалося зупинити росіян? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.




