Ситуация очень тяжелая: в ВСУ назвали наиболее критическое направление фронта

Российская захватническая армия пытается вытеснить украинских защитников из Гуляйполя Запорожской области. Захватчики хотят отрезать логистику города, штурмуя находящиеся поблизости Варваровку и Доброполье. Об этом в интервью "Общественному" сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, войска РФ наносят авиационные удары по Гуляйполю, чтобы пытается отрезать логистические пути, ведущие к этому населенному пункту.

"В Гуляйполе ситуация очень тяжелая. За минувшие сутки (26 декабря – Ред.) на Гуляйпольском направлении 31 боевое столкновение. Противник не прекращает там штурмовые и инфильтрационные действия, пытается вытеснить Силы обороны из Гуляйполя, из городских кварталов", — проинформировал представитель ВСУ.

По его словам, россияне также планируют осуществить дистанционное минирование логистических путей, ведущих в Гуляйполь. Таким образом, захватчики хотят отрезать украинские подразделения, обороняющие город.

