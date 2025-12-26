logo_ukra

Росіяни заявили про захоплення командного пункту біля Гуляйполя: у ЗСУ відреагували
Росіяни заявили про захоплення командного пункту біля Гуляйполя: у ЗСУ відреагували

У ЗСУ готуються провести розслідування

26 грудня 2025, 10:14
Автор:
Кравцев Сергей

У Мережі з’явилося відео, на якому російські загарбники стверджують, що нібито захопили командно-спостережний пункт 1 батальйону 106 окремої бригади тероборони біля Гуляйполя. Росіяни продемонстрували на відео, що нібито українські військові поспіхом залишали командний пункт, залишивши всю оргтехніку і важливі дані. Сили оборони проведуть розслідування. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "Суспільному".

Росіяни заявили про захоплення командного пункту біля Гуляйполя: у ЗСУ відреагували

Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел

"За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація", — розповів представник ЗСУ.

За його словами, у разі встановлення відповідного факту правоохоронці відкриють кримінальне провадження. Крім того, за результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до даних подій.

"Ніхто і нічого не буде приховувати", — зауважив Волошин.

При цьому власні джерела підтвердили "Суспільному", що відповідні служби вже розпочали розслідування за фактом того, що батальйон 106 бригади ТрО покинув спостережний пункт, залишивши особисті речі, зокрема, ноутбуки, телефон, карти, які можуть містити важливу інформацію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін прокоментував можливість спільного зі Сполученими Штатами Америки управління окупованою росіянами Запорізькою АЕС. 

США та Росія нібито обговорюють можливість такого управління електростанцією без участі України. Про це Путін заявив на зустрічі з російськими бізнесменами, повідомляє російське видання "Коммерсант".




