Россияне заявили о захвате командного пункта возле Гуляйполя: в ВСУ отреагировали

В Сети появилось видео, на котором российские захватчики утверждают, что якобы захватили командно-наблюдательный пункт 1 батальона 106-й отдельной бригады терробороны возле Гуляйполя. Россияне продемонстрировали на видео, что якобы украинские военные в спешке покидали командный пункт, оставив всю оргтехнику и важные данные. Силы обороны проведут расследование. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии "Общественному".

Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников

"По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация", – рассказал представитель ВСУ.

По его словам, в случае установления соответствующего факта правоохранители откроют уголовное производство. Кроме того, по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям.

"Никто и ничего не будет скрывать", — заметил Волошин.

При этом собственные источники подтвердили "Общественному", что соответствующие службы уже начали расследование по факту того, что батальон 106 бригады ТРО покинул наблюдательный пункт, оставив личные вещи, в частности, ноутбуки, телефон, карты, которые могут содержать важную информацию.

