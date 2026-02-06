logo_ukra

Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні

Територіальні центри комплектування забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу

6 лютого 2026, 12:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У 2025 році територіальні центри комплектування забезпечили близько 90% від усієї мобілізації військових до лав ЗСУ. Як інформує портал "Коментарі", про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів ід час спілкування з представниками мас-медіа.

Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Територіальні центри комплектування забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони", — заявив Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що ще орієнтовно 10 відсотків військових у 2025 році долучались через рекрутингові центри.

Читайте також на порталі "Коментарі" — для мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно прибули з навчальних центрів, запроваджують комплексний іспит. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Головком зазначив, такий іспит дозволить виявити прогалини у навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань. Крім того, буде запроваджено систему автоматизації збору та аналізу відгуків, сказав головком. Це дозволить реагувати зміну соціально-побутових умов у навчальної частини. 

"Тестуємо надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта". Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українській армії", – додав Олександр Сирський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у питанні мобілізації Україна сьогодні не має простих або швидких рішень, адже на четвертому році повномасштабної війни дедалі складніше забезпечувати фронт необхідною кількістю особового складу. Про це в публічному інтерв’ю на майданчику "Нової країни" заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.




