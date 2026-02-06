Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

В 2025 году территориальные центры комплектования обеспечили около 90% всей мобилизации военных в ряды ВСУ. Как информирует портал "Комментарии", об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал во время общения с представителями масс-медиа.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Территориальные центры комплектования обеспечивают около 90 процентов мобилизации личного состава. Это обеспечивает стабильное пополнение сил обороны", — заявил Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что еще ориентировочно 10 процентов военных в 2025 году присоединялись через рекрутинговые центры.

Главком отметил, что такой экзамен позволит выявить пробелы в навыках мобилизованного и доучить его перед выполнением боевых задач. Кроме того, будет введена система автоматизации сбора и анализа отзывов, сказал главком. Это позволит реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части.

"Тестируем предоставление отзывов в электронном формате через ИКС "Дельта". Первыми за это взялись Десантно-штурмовые войска, которые остаются флагманом по подготовке в украинской армии", — добавил Александр Сырский.

Также издание "Комментарии" сообщало – в вопросе мобилизации у Украины сегодня нет простых или быстрых решений, ведь на четвертом году полномасштабной войны все сложнее обеспечивать фронт необходимым количеством личного состава. Об этом в публичном интервью на площадке "Новой страны" заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.



