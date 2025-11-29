Сирський розкрив брехню російського керівництва: що насправді відбувається на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Харківську область та доповів про ситуацію на Куп'янському напрямі. Як передає портал "Коментарі", про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у себе в соцмережі.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Під час поїздки до угруповання військ та військові частини на Харківщині ознайомився з оперативною обстановкою в їхніх шпальтах відповідальності", – зазначив головком.

Він заявляє, що у Куп'янську продовжується виявлення російських окупантів, які "інфільтрувалися через наші бойові порядки".

За словами Олександра Сирського, масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп'янську вражають, а щоправда, у наступні дні після їх заяв у місті фіксувалося менше 40 російських абонентів радіообміну.

"На підступах до Куп'янська наші підрозділи утримують певні рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою

блокування його шляхів постачання", – зазначив Олександр Сирський.

Для цього, а також для відновлення втрачених позицій, певні підрозділи Сил оборони проводять активні дії, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, протягом останнього тижня безпосередньо у місті Покровську проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км.

