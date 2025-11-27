logo

Враг задействовал оперативный резерв: Сырский сообщил о ситуации в районах Покровска и Мирнограда
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг задействовал оперативный резерв: Сырский сообщил о ситуации в районах Покровска и Мирнограда

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами подразделений, действующих на Покровском направлении и рассказал о ситуации на этом участке фронта

27 ноября 2025, 17:16
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В районах Покровска и Мирнограда украинские войска блокируют попытки российских окупантов штурмовать города малыми пехотными группами.

Враг задействовал оперативный резерв: Сырский сообщил о ситуации в районах Покровска и Мирнограда

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами подразделений. Фото: из открытых источников

Для этого, а также для восстановления утраченных позиций определенные подразделения Сил обороны проводят активные действия, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в течение последней недели непосредственно в городе Покровске проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км.

"Противник, понеся значительные потери и подвергшись нашему действенному сопротивлению, был вынужден задействовать в районе Покровско-Мирноградской агломерации свой оперативный резерв. Агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в том числе маскируясь под гражданское население или прикрываясь им", — отметил Сырский.

Генерал подчеркнул, что вопрос обороны Покровска, Мирнограда и близлежащих территорий рассматривается комплексно. После очередного совещания с действующими на этом направлении командирами подразделений главнокомандующий назвал неизменные задачи — защищать украинские позиции, выявлять и уничтожать максимальное количество личного состава и техники российских оккупантов. А также перекрывать их логистику и эффективно противодействовать врагу в воздухе.

"В ходе совещания обсудили вопросы усиления наших подразделений и согласованного применения резервов. Особое внимание – обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений. Продолжаем работать над удержанием имеющихся и обустройством дополнительных логистических путей", — отметил Сырский.

Главнокомандующий также отметил необходимость максимально обеспечивать украинскую группировку на этом участке фронта и проводить своевременную медицинскую эвакуацию раненых.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", военнослужащий украинской армии Владислав Потоцкий в соцсети высказался по поводу ситуации , которая складывается вокруг обороны Покровска. По его словам, город "полностью потерян", а обстановка на этом направлении является "катастрофической", поскольку путь для отступления составляет менее 2 км. Военный отметил, что враг не прекращает попыток сузить этот коридор.



Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1196490165979800&id=100068564836091&rdid=LtJ2LQO2CYlOswFj#
