Боєць ЗСУ повідомив про "повну втрату" Покровська: що там відбувається

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Військовослужбовець української армії Владислав Потоцький у соцмережі Threads висловився щодо ситуації, яка складається навколо оборони Покровська.
Бої за Покровськ (фото з відкритих джерел)
За його словами, Покровськ "повністю втрачено", а обстановка на цьому напрямку є "катастрофічною", оскільки шлях для відступу з Мирнограда становить менше ніж 2 км. Він зазначив, що ворог не припиняє спроб звузити цей коридор.
Воїн повідомив:
"Вийшли з позиції, живий-здоровий. Зміг вийти на зв'язок. На жаль, із невтішними новинами, Покровськ ми повністю втратили. На Покровському напрямку ситуація катастрофічна. Коридор відступу з Мирнограда, без сірої зони — приблизно 1.8 км. При цьому в районі Мирнограда і Рівного ворог намагається ще більше звузити цей коридор."
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Російські окупаційні війська "стачуються" у Покровську. В противника не вдається просуватися без залучення оперативних резервів. Це єдина можливість поповнити втрати серед особового складу і далі намагатись просуватися. Про це у себе в Telegram повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Військові розповіли, що Сили оборони утримують певні рубежі у північній частині Покровська. Також контролюють позиції південніше залізниці, які є важливими для подальшої деокупації. Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби українські захисники блокують.