Боєць ЗСУ повідомив про "повну втрату" Покровська: що там відбувається

Військовослужбовець української армії Владислав Потоцький у соцмережі Threads висловився щодо ситуації, яка складається навколо оборони Покровська.

Бої за Покровськ (фото з відкритих джерел)

За його словами, Покровськ "повністю втрачено", а обстановка на цьому напрямку є "катастрофічною", оскільки шлях для відступу з Мирнограда становить менше ніж 2 км. Він зазначив, що ворог не припиняє спроб звузити цей коридор.

Воїн повідомив:



"Вийшли з позиції, живий-здоровий. Зміг вийти на зв'язок. На жаль, із невтішними новинами, Покровськ ми повністю втратили. На Покровському напрямку ситуація катастрофічна. Коридор відступу з Мирнограда, без сірої зони — приблизно 1.8 км. При цьому в районі Мирнограда і Рівного ворог намагається ще більше звузити цей коридор."

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Російські окупаційні війська "стачуються" у Покровську. В противника не вдається просуватися без залучення оперативних резервів. Це єдина можливість поповнити втрати серед особового складу і далі намагатись просуватися. Про це у себе в Telegram повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові розповіли, що Сили оборони утримують певні рубежі у північній частині Покровська. Також контролюють позиції південніше залізниці, які є важливими для подальшої деокупації. Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби українські захисники блокують.



Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачисток у Покровську українські війська нарощують власне угруповання, зокрема кількість екіпажів БПЛА. Одним із ключових завдань ЗСУ залишається повне перекриття логістичних шляхів супротивника до міста, у тому числі із застосуванням тактичної та армійської авіації. На північних околицях Мирнограда завершується зачистка ворожої піхоти. Також залучаються додаткові ресурси виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксовано у південній частині міста.