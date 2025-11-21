Боец ВСУ сообщил о "полной потере" Покровска: что там происходит

Военнослужащий украинской армии Владислав Потоцкий в соцсети Threads высказался по поводу ситуации, которая складывается вокруг обороны Покровска.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

По его словам, Покровск "полностью потерян", а обстановка на этом направлении является "катастрофической", поскольку путь для отступления из Мирнограда составляет менее 2 км. Он отметил, что враг не прекращает попыток сузить этот коридор.

Воин сообщил:



"Вышли с позиции, жив-здоров. Смог выйти на связь. К сожалению, с нелестными новостями, Покровск мы полностью потеряли. На Покровском направлении ситуация катастрофическая. Коридор отступления из Мирнограда, без серой зоны — примерно 1.8 км. При этом в районе Мирнограда и Ровно враг пытается еще больше."

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российские оккупационные войска "стачаются" в Покровске. У противника не удается продвигаться без привлечения оперативных резервов. Это единственная возможность восполнить потери среди личного состава и дальше пытаться продвигаться. Об этом у себя в Telegram сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Военные поведали, что Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации. Противник пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки украинские защитники блокируют.



Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведению зачисток в Покровске украинские войска наращивают собственную группировку, в том числе количество экипажей БПЛА. Одной из ключевых задач ВСУ остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе с применением тактической и армейской авиации. В северных окрестностях Мирнограда завершается зачистка вражеской пехоты. Также привлекаются дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города.