Боец ВСУ сообщил о "полной потере" Покровска: что там происходит

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Военнослужащий украинской армии Владислав Потоцкий в соцсети Threads высказался по поводу ситуации, которая складывается вокруг обороны Покровска.
Бои за Покровск (фото из открытых источников)
По его словам, Покровск "полностью потерян", а обстановка на этом направлении является "катастрофической", поскольку путь для отступления из Мирнограда составляет менее 2 км. Он отметил, что враг не прекращает попыток сузить этот коридор.
Воин сообщил:
"Вышли с позиции, жив-здоров. Смог выйти на связь. К сожалению, с нелестными новостями, Покровск мы полностью потеряли. На Покровском направлении ситуация катастрофическая. Коридор отступления из Мирнограда, без серой зоны — примерно 1.8 км. При этом в районе Мирнограда и Ровно враг пытается еще больше."
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российские оккупационные войска "стачаются" в Покровске. У противника не удается продвигаться без привлечения оперативных резервов. Это единственная возможность восполнить потери среди личного состава и дальше пытаться продвигаться. Об этом у себя в Telegram сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Военные поведали, что Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации. Противник пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки украинские защитники блокируют.