Ворог задіяв оперативний резерв: Сирський повідомив про ситуацію в районах Покровська та Мирнограда

У районах Покровська та Мирнограда українські війська блокують спроби російських окупантів штурмувати міста малими піхотними групами.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із командирами підрозділів. Фото: з відкритих джерел

Для цього, а також для відновлення втрачених позицій, визначені підрозділи Сил оборони проводять активні дії, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, впродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км.

"Противник, зазнавши значних втрат та наразившись на наш дієвий опір, був змушений задіяти в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв. Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним", — зазначив Сирський.

Генерал підкреслив, що питання оборони Покровська, Мирнограда та прилеглих територій розглядається комплексно. Після чергової наради із командирами підрозділів, що діють на цьому напрямку, головнокомандувач назвав незмінні завдання — захищати українські позиції, виявляти та знищувати максимальну кількість особового складу і техніки російських окупантів. А також перекривати їхню логістику та ефективно протидіяти ворогу в повітрі.

"Під час наради обговорили питання щодо посилення наших підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особлива увага – забезпеченню просування українських штурмових підрозділів. Продовжуємо працювати над утриманням наявних та облаштуванням додаткових логістичних шляхів", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач також наголосив на необхідності максимально забезпечувати українське угруповання на цій ділянці фронту та проводити вчасну медичну евакуацію поранених.

