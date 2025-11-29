Сырский раскрыл вранье российского руководства: что на самом деле происходит на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Харьковскую область и доложил о ситуации на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом главнокомандующий ВСУ сообщил у себя в соцсети.

"Во время поездки в группировки войск и воинские части на Харьковщине ознакомился с оперативной обстановкой в их полосах ответственности", – отметил главком.

Он заявляет, что в Купянске продолжается выявление российских оккупантов, которые "инфильтрировались через наши боевые порядки".

По словам Александра Сырского, масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают, а правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена.

"На подступах к Купянску наши подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на врага с целью

блокирования его путей снабжения", – отметил Александр Сырский.

Для этого, а также для восстановления утраченных позиций определенные подразделения Сил обороны проводят активные действия, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в течение последней недели непосредственно в городе Покровске проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км.

