Сырский раскрыл вранье российского руководства: что на самом деле происходит на фронте
Сырский раскрыл вранье российского руководства: что на самом деле происходит на фронте

Александр Сырский заверил, что подразделения ВСУ удерживают рубежи о Купянском направлении

29 ноября 2025, 09:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Харьковскую область и доложил о ситуации на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом главнокомандующий ВСУ сообщил у себя в соцсети. 

Сырский раскрыл вранье российского руководства: что на самом деле происходит на фронте

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Во время поездки в группировки войск и воинские части на Харьковщине ознакомился с оперативной обстановкой в их полосах ответственности", – отметил главком.

Он заявляет, что в Купянске продолжается выявление российских оккупантов, которые "инфильтрировались через наши боевые порядки".

По словам Александра Сырского, масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают, а правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена.

"На подступах к Купянску наши подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на врага с целью

блокирования его путей снабжения", – отметил Александр Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — в районах Покровска и Мирнограда украинские войска блокируют попытки российских окупантов штурмовать города малыми пехотными группами.

Для этого, а также для восстановления утраченных позиций определенные подразделения Сил обороны проводят активные действия, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в течение последней недели непосредственно в городе Покровске проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сырский сделал новое заявление о Покровске: какие силы уде работают в городе.




Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02higk7FdbCvXpDukj8TQrnwfUXzDPexHpJhfmmQVMweP75r1gT9u2xYi8pi8FYwPvl
