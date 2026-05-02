Сирський назвав місто, до якого намагаються прорватися окупанти до 9 травня

Кравцев Сергей
Російські загарбницькі війська намагаються просочитися піхотою та закріпитися на околицях прифронтової Костянтинівки Донецької області. У місті триває режим контрдиверсійних заходів. Як інформує портал "Коментарі", про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у квітні російські окупаційні війська захопили на 11,9% менше території, ніж у березні, при тому що кількість штурмових операцій навіть зросла на 2,2%. Про це йдеться у зведенні моніторингового проекту DeepState.
Вони звернули увагу, що найбільше просування, а саме 36%, припадає на Донецьку область. В абсолютному вираженні це 53 кв. км, або майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 разів менше, ніж у грудні. Далі йде Сумська область з показником 30%, в абсолютному вираженні це 44 кв. км. На Харківщину припало 22%, а на Запорізьку – 12%.
Також видання "Коментарі" повідомляло – головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запроваджує обов’язкову ротацію військових, що виконують бойові завдання на передовій. За його словами, таке рішення ухвалене на тлі змін у характері війни, зокрема через активне застосування дронів.