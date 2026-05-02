Сирський назвав місто, до якого намагаються прорватися окупанти до 9 травня

Російські загарбницькі війська намагаються просочитися піхотою та закріпитися на околицях прифронтової Костянтинівки Донецької області. У місті триває режим контрдиверсійних заходів. Як інформує портал "Коментарі", про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"У квітні активність російських окупаційних військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, від початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак, (станом на 01.05.26)", — зазначив головком.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у квітні російські окупаційні війська захопили на 11,9% менше території, ніж у березні, при тому що кількість штурмових операцій навіть зросла на 2,2%. Про це йдеться у зведенні моніторингового проекту DeepState.

"Росіянам треба провести 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв км. Для прикладу площа Костянтинівки складає 66 кв км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати одну Констаху і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко", — пишуть аналітики.

Вони звернули увагу, що найбільше просування, а саме 36%, припадає на Донецьку область. В абсолютному вираженні це 53 кв. км, або майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 разів менше, ніж у грудні. Далі йде Сумська область з показником 30%, в абсолютному вираженні це 44 кв. км. На Харківщину припало 22%, а на Запорізьку – 12%.

Також видання "Коментарі" повідомляло – головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запроваджує обов’язкову ротацію військових, що виконують бойові завдання на передовій. За його словами, таке рішення ухвалене на тлі змін у характері війни, зокрема через активне застосування дронів.



