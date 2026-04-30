logo_ukra

BTC/USD

75716

ETH/USD

2246.35

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ротації для військових на передовій: Сирський встановив чіткі терміни
НОВИНИ

Ротації для військових на передовій: Сирський встановив чіткі терміни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський встановив обов’язкову ротацію військових на передовій. Які терміни передбачені.

30 квітня 2026, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запроваджує обов’язкову ротацію військових, що виконують бойові завдання на передовій. За його словами, таке рішення ухвалене на тлі змін у характері війни, зокрема через активне застосування дронів.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

У Генштабі наголошують, що сучасна війна суттєво змінила уявлення про передову та тил. Логістика ускладнилася, а ризики для військових зросли. Саме тому ротація розглядається як критично важливий інструмент збереження життя і боєздатності підрозділів.

"В умовах домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій. Суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу", — йдеться в повідомлені Сирського.

Згідно з документом, максимальний термін перебування військовослужбовців на позиціях становитиме до двох місяців, а після цього має відбутися обов’язкова ротація.

"З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця", — заявив Сирський.

Наказ також передбачає обов’язковий медичний огляд для військових після виконання бойових завдань та надання часу для відновлення. Окремо визначено вимоги до безперебійного забезпечення підрозділів боєприпасами і продовольством. Сирський також обіцяє, що контроль за виконанням наказу буде жорстким і у разі порушень передбачена відповідальність відповідно до військових статутів і законодавства.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що в мережу потрапили фото українських військових на позиціях без їжі та води.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/osirskiy/1511
Теги:

Новини

Всі новини