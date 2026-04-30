Ротації для військових на передовій: Сирський встановив чіткі терміни

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запроваджує обов’язкову ротацію військових, що виконують бойові завдання на передовій. За його словами, таке рішення ухвалене на тлі змін у характері війни, зокрема через активне застосування дронів.

У Генштабі наголошують, що сучасна війна суттєво змінила уявлення про передову та тил. Логістика ускладнилася, а ризики для військових зросли. Саме тому ротація розглядається як критично важливий інструмент збереження життя і боєздатності підрозділів.

"В умовах домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій. Суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу", — йдеться в повідомлені Сирського.

Згідно з документом, максимальний термін перебування військовослужбовців на позиціях становитиме до двох місяців, а після цього має відбутися обов’язкова ротація.

"З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця", — заявив Сирський.

Наказ також передбачає обов’язковий медичний огляд для військових після виконання бойових завдань та надання часу для відновлення. Окремо визначено вимоги до безперебійного забезпечення підрозділів боєприпасами і продовольством. Сирський також обіцяє, що контроль за виконанням наказу буде жорстким і у разі порушень передбачена відповідальність відповідно до військових статутів і законодавства.

