Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Командування не реагує": мережу шокували фото українських військових на позиціях без їжі та води
"Командування не реагує": мережу шокували фото українських військових на позиціях без їжі та води

У мережі поширили фото виснажених українських військових без води, їжі та зв’язку. Міністерство оборони заявило, що ситуацію взяли під контроль.

23 квітня 2026, 13:45
Slava Kot

У соціальних мережах набув розголосу допис з фотографіями українських військових, які, за словами авторки публікації, перебувають на позиціях без належного забезпечення. Йдеться про бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону, прикомандированих до 30-ї бригади.

"Командування не реагує": мережу шокували фото українських військових на позиціях без їжі та води

Фото українських військових на позиціях без їжі та води

Авторка в threads повідомила, що військові нібито залишилися без їжі, води та стабільного зв’язку. За її словами, через складні умови частина бійців втрачає свідомість від виснаження, а для виживання змушена пити дощову воду.

"14 бригада 2 механізований батальйон, прикомандировані до 30 бригади 2 батальйону. Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми. Прошу поширити ці фото", — йдеться в дописі.

Публікація швидко поширилася в мережі та викликала хвилю занепокоєння серед користувачів. Особливу увагу привернули фото виснажених солдатів, які, за твердженням авторки, зроблені безпосередньо на позиціях.

”Командування не реагує”: мережу шокували фото українських військових на позиціях без їжі та води - фото 2

Військові без їжі та води на позиціях

Після суспільного резонансу на ситуацію відреагували в Міністерстві оборони України. Там заявили, що відповідні командувачі вже взяли питання під контроль.

"Командир 14 бригади взяв це питання на контроль. Попри ускладнену логістику, намагаються вирішити питання із забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв'язку з рідними", — йдеться в заяві.

