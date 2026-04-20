"Росіяни спробували мене вбити": радник міністра оборони України потрапив до лікарні

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий за позивним "Флеш", заявив, що пережив атаку російського безпілотника по власному будинку. За його словами, внаслідок удару житло було зруйноване, а сам він дістав поранення та потрапив до лікарні.

Сергій Бескрестнов. Фото з відкритих джерел

Сергій Бескрестнов у Facebook повідомив про атаку дрона РФ на його будинок.

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний “Шахед” врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий", — заявив Бескрестнов.

Інших подробиць щодо місця атаки, характеру поранень чи стану здоров’я радник міністра оборони не оприлюднив. Водночас підкреслив, що пережите не вплине на його подальшу роботу.

"Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить", — додав Бескрестнов.

Хто такий Сергій Бескрестнов

Сергій Бескрестнов є українським фахівцем у сфері військових радіотехнологій та технічним консультантом. Широкій аудиторії він відомий завдяки аналізу роботи російських безпілотників, систем зв’язку та засобів радіоелектронної боротьби. У січні 2026 року його було призначено позаштатним радником міністра оборони України. До цього він неодноразово отримував державні та відомчі нагороди за внесок у підтримку оборони країни, зокрема медалі "Хрест пошани" та "За сприяння війську".

