logo_ukra

BTC/USD

74378

ETH/USD

2359.37

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Дякую, що вони такі тупі»: Сергій «Флеш» висміяв нові російські листівки, розкидані дронами «Гербера»
commentss НОВИНИ Всі новини

«Нісенітниця на папері»: Сергій Бескрестнов показав зміст листівок, якими ворог намагається деморалізувати українців

15 квітня 2026, 21:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупанти знову використовують безпілотники "Гербера" для розповсюдження агітаційних матеріалів. Про чергову порцію примітивної пропаганди повідомив військовий експерт, радник міністра оборони з питань зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Пропагандистські листівки

За словами фахівця, зміст знайдених листівок викликає лише іронію через свою недолугість. На паперах зображено персонажів, які нагадують президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Головний посил ворога полягає у фразі: "Допомога Україні залишилася в минулому", а контекст натякає на нібито перемикання уваги світу на війну в Ірані.

"Боже, дякую тобі, що пропагандисти ворога тупі й розкидають таку нісенітницю", — прокоментував знахідку "Флеш", підкресливши низьку якість та нелогічність ворожих вкидів.

Варто зазначити, що дрони "Гербера" часто використовуються росіянами як дешеві аналоги "Шахедів" для виснаження нашої ППО або, як у цьому випадку, для проведення інформаційно-психологічних операцій. Подібні акції з розкиданням паперової пропаганди фахівці вважають архаїчним та неефективним методом впливу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі під час чергової масованої ракетно-дронової атаки пролунала серія потужних вибухів. Ворог атакує місто комбіновано, використовуючи різні типи озброєння.

За повідомленнями моніторингових каналів, зафіксовані влучання у житлову забудову та будівлю дитячого садочка. На місцях імовірних "прильотів" працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих наразі уточнюються.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини