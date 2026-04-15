«Дякую, що вони такі тупі»: Сергій «Флеш» висміяв нові російські листівки, розкидані дронами «Гербера»

Російські окупанти знову використовують безпілотники "Гербера" для розповсюдження агітаційних матеріалів. Про чергову порцію примітивної пропаганди повідомив військовий експерт, радник міністра оборони з питань зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Пропагандистські листівки

За словами фахівця, зміст знайдених листівок викликає лише іронію через свою недолугість. На паперах зображено персонажів, які нагадують президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Головний посил ворога полягає у фразі: "Допомога Україні залишилася в минулому", а контекст натякає на нібито перемикання уваги світу на війну в Ірані.

"Боже, дякую тобі, що пропагандисти ворога тупі й розкидають таку нісенітницю", — прокоментував знахідку "Флеш", підкресливши низьку якість та нелогічність ворожих вкидів.

Варто зазначити, що дрони "Гербера" часто використовуються росіянами як дешеві аналоги "Шахедів" для виснаження нашої ППО або, як у цьому випадку, для проведення інформаційно-психологічних операцій. Подібні акції з розкиданням паперової пропаганди фахівці вважають архаїчним та неефективним методом впливу.

