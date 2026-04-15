logo

BTC/USD

74378

ETH/USD

2359.37

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией «Спасибо, что они такие тупые»: Сергей «Флэш» высмеял новые русские листовки, разбросанные дронами «Гербера»
commentss НОВОСТИ Все новости

«Спасибо, что они такие тупые»: Сергей «Флэш» высмеял новые русские листовки, разбросанные дронами «Гербера»

«Ерунда на бумаге»: Сергей Бескрестнов показал содержание листовок, которыми враг пытается деморализовать украинцев

15 апреля 2026, 21:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские оккупанты снова используют беспилотники "Гербера" для распространения агитационных материалов. Об очередной порции примитивной пропаганды сообщил военный эксперт, советник министра обороны по связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Пропагандистские листовки

По словам специалиста, содержание найденных открыток вызывает лишь иронию из-за своей несуразности. На бумагах изображены персонажи, напоминающие президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Главный посыл врага заключается в фразе: "Помощь Украине осталась в прошлом", а контекст намекает на якобы переключение внимания мира на войну в Иране.

"Боже, благодарю тебя, что пропагандисты врага тупые и разбрасывают такую чушь", — прокомментировал находку "Флэш", подчеркнув низкое качество и нелогичность вражеских вбросов.

Стоит отметить, что дроны Гербера часто используются россиянами как дешевые аналоги Шахедов для истощения нашей ПВО или, как в этом случае, для проведения информационно-психологических операций. Подобные акции с разбрасыванием бумажной пропаганды специалисты считают архаичным и неэффективным методом воздействия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре во время очередной массированной ракетно-дроновой атаки прозвучала серия мощных взрывов. Враг атакует город комбинированно, используя разные типы вооружения.

По сообщениям мониторинговых каналов, зафиксированы попадания в жилую застройку и здание детского сада. На местах вероятных "прилетов" работают экстренные службы. Масштабы разрушений и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости