«Спасибо, что они такие тупые»: Сергей «Флэш» высмеял новые русские листовки, разбросанные дронами «Гербера»

Российские оккупанты снова используют беспилотники "Гербера" для распространения агитационных материалов. Об очередной порции примитивной пропаганды сообщил военный эксперт, советник министра обороны по связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Пропагандистские листовки

По словам специалиста, содержание найденных открыток вызывает лишь иронию из-за своей несуразности. На бумагах изображены персонажи, напоминающие президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Главный посыл врага заключается в фразе: "Помощь Украине осталась в прошлом", а контекст намекает на якобы переключение внимания мира на войну в Иране.

"Боже, благодарю тебя, что пропагандисты врага тупые и разбрасывают такую чушь", — прокомментировал находку "Флэш", подчеркнув низкое качество и нелогичность вражеских вбросов.

Стоит отметить, что дроны Гербера часто используются россиянами как дешевые аналоги Шахедов для истощения нашей ПВО или, как в этом случае, для проведения информационно-психологических операций. Подобные акции с разбрасыванием бумажной пропаганды специалисты считают архаичным и неэффективным методом воздействия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре во время очередной массированной ракетно-дроновой атаки прозвучала серия мощных взрывов. Враг атакует город комбинированно, используя разные типы вооружения.

По сообщениям мониторинговых каналов, зафиксированы попадания в жилую застройку и здание детского сада. На местах вероятных "прилетов" работают экстренные службы. Масштабы разрушений и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.