Фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов провів зустріч із профільними командувачами щодо нових викликів на фронті та надав термінові рекомендації всім підрозділам ЗСУ.

«Гості» прийдуть тихо: Сергій Бескрестнов попередив про нову тактику БпЛА РФ в обхід систем «Віраж»

За словами експерта, ворог постійно шукає шпарини в нашій обороні. "Наш противник застосовує найрізноманітніші тактики і хитрощі для знищення наших військових об'єктів. Одна з останніх – це політ на наднизькій висоті в режимі ручного керування. І ця висота, як на відео, може бути десятки метрів", — зазначив Бескрестнов.

Попри наявність технічних контрзаходів, фахівець наголошує на важливості "класичних" методів виявлення. Навіть якщо радіолокаційні системи не фіксують ціль, загроза залишається реальною.

"У нас є технологічні рішення і ми будемо діяти, але поки я прошу виставляти віддалені пости візуального і звукового спостереження і бути готовими зустрічати гостей мобільними і стаціонарними групами прикриття. Навіть якщо "Віраж" та інші системи мовчать", — закликав "Флеш".

Особливу пильність варто проявляти на специфічних ділянках ландшафту, які ворог використовує як "коридори". Сергій Бескрестнов радить приділити "особливу увагу руслам річок, рівнинам і довгим западинам в рельєєфі".

