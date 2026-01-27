Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня колишнього народного депутата та лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який із 2022 року несе службу в лавах ЗСУ та наразі очолює батальйон безпілотних систем 63-ї ОМБр. На тлі обговорень у мережі щодо доцільності такого рішення, ситуацію прокоментував фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

«Припиніть публікувати фантазії»: Сергій «Флеш» пояснив, за що Зеленський нагородив Олега Ляшка

Експерт, який був безпосереднім свідком події, зазначив, що нагорода є цілком заслуженою і базується на реальних бойових показниках. "Читаю пости про Ляшко. Мовляв, Президент нагородив його "політично"", — написав Бескрестнов.

За словами фахівця, оцінка роботи підрозділів проводилася за об’єктивними критеріями ефективності. "Я був на цьому заході. Підрозділ, яким командує Ляшко, увійшов до десятки кращих за результатами. Всі результати підтверджені відео", — наголосив Сергій "Флеш".

Він також додав, що колишній політик отримав відзнаку на рівних умовах з іншими військовими лідерами: "Ляшко за це отримав нагороду, як і інші командири з десятки". Підсумовуючи, Бескрестнов закликав критиків утриматися від маніпуляцій: "Тому припиніть публікувати свої фантазії".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що момент вручення нагороди Олегу Ляшку потрапив на відео, яке президент опублікував після участі в презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали".

Окрім Ляшка, нагородами відзначено й інших військовослужбовців. Президент подякував воїнам за ефективність і всі результати, які дають Україні більше сили.

"Війна проходить через еволюцію, і все стає надзвичайно залежним також від іншого елемента – від того, хто найбільш швидкий і сильний у застосуванні технологій, у зміні технологій та у правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою. Україні життєво необхідне саме таке лідерство – лідерство в технологіях", — наголосив Зеленський.