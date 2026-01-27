Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени бывшего народного депутата и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который с 2022 года несет службу в рядах ВСУ и возглавляет батальон беспилотных систем 63-й ОМБр. На фоне обсуждений в сети по поводу целесообразности такого решения, ситуацию прокомментировал специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

«Прекратите публиковать фантазии»: Сергей «Флэш» объяснил, за что Зеленский наградил Олега Ляшко

Эксперт, который был непосредственным свидетелем события, отметил, что награда вполне заслуженная и базируется на реальных боевых показателях. "Читаю посты о Ляшко. Мол, Президент наградил его "политически"", — написал Бескрестнов.

По словам специалиста, оценка работы подразделений проводилась по объективным критериям эффективности. "Я был на этом мероприятии. Подразделение, которым командует Ляшко, вошло в десятку лучших по результатам. Все результаты подтверждены видео", — подчеркнул Сергей "Флэш".

Он также добавил, что бывший политик получил отличие на равных условиях с другими военными лидерами: "Ляшко за это получил награду, как и другие командиры из десятки". Подводя итог, Бескрестнов призвал критиков воздержаться от манипуляций: "Поэтому прекратите публиковать свои фантазии".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что момент вручения награды Олегу Ляшко попал на видео, которое президент опубликовал после участия в презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы".

Кроме Ляшко, наградами отмечены и другие военнослужащие. Президент поблагодарил воинов за эффективность и все результаты, которые дают Украине больше сил.

"Война проходит через эволюцию, и все становится чрезвычайно зависимым также от другого элемента – от того, кто наиболее быстр и силен в применении технологий, в изменении технологий и в правдивой верификации происходящего на поле боя. Украине жизненно необходимо именно такое лидерство – лидерство в технологиях", — подчеркнул Зеленский.