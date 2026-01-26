Зеленський вручив Ляшку державну нагороду: кого ще відзначив президент

Колишній народний депутат та лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який зараз несе службу у ЗСУ, отримав державну нагороду від президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський нагородив Олега Ляшка. Фото: скріншот

Відомо, що із 2022 року політик долучився до лав ЗСУ та зараз є командиром батальйону безпілотних систем 63 ОМБр. Момент вручення нагороди Олегу Ляшку потрапив на відео, яке президент опублікував після участі в презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали".

Окрім Ляшка, нагородами відзначено й інших військовослужбовців. Президент подякував воїнам за ефективність і всі результати, які дають Україні більше сили.

"Війна проходить через еволюцію, і все стає надзвичайно залежним також від іншого елемента – від того, хто найбільш швидкий і сильний у застосуванні технологій, у зміні технологій та у правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою. Україні життєво необхідне саме таке лідерство – лідерство в технологіях", — наголосив Зеленський.

За його словами, Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій. У тому числі швидко реагувати на нові виклики та – що дуже важливо – прогнозувати наступні етапи технологічної війни.

"Це все непрості завдання. Але й до сьогоднішнього нашого рівня було непросто прийти. Україна це зробила. Ми всі разом це зробили. Маємо забезпечити Україні незмінне технологічне лідерство", — додав президент.

За інформацією міністра оборони Михайла Федорова, загалом за результатами "Армії дронів.Бонус" у 2025 році уражено майже 820 тисяч ворожих цілей, ліквідовано понад 240 тисяч окупантів. Окрім того, уражено 362 тисячі одиниць легкої техніки противника, 29 тисяч — важкої техніки, 32 тисячі — ударних та розвідувальних БпЛА.

Міністр назвав топ-10 підрозділів, які набрали найбільшу кількість єБалів у системі "Армія дронів.Бонус" за реальні результати на полі бою:

1. Птахи Мадяра;

2. спецпідрозділ СБУ Альфа;

3. Група Лазаря;

4. Фенікс;

5. 3 окрема штурмова бригада;

6. Ахіллес;

7. Рарог;

8. 59 ОШБр БпС "Степові хижаки";

9. NEMESIS;

10. Батальйон безпілотних систем 63 бригади.

"Кожна з нагород — це конкретний результат на полі бою, який ми масштабуємо на всю лінію фронту. Саме так підсилюємо Сили оборони й будуємо технологічну перевагу над ворогом", — додав Федоров.

Як повідомляв портал "Коментарі", у регіонах України постійно триває відновлення енергетики після російських ударів. Це стосується Києва, а також Харкова та області, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Чернігівщини, Сумщини – регіонів, де ситуація найскладніша. Найбільше викликів зараз у Києві. Про це у новому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.