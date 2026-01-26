Зеленский вручил Ляшку государственную награду: кого еще отметил президент

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, сейчас несущий службу в ВСУ, получил государственную награду от президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский наградил Олега Ляшко. Фото: скриншот

Известно, что с 2022 года политик присоединился к рядам ВСУ и сейчас является командиром батальона беспилотных систем 63 ОМБр. Момент вручения награды Олегу Ляшко попал на видео, опубликованное президентом после участия в презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы".

Кроме Ляшко, наградами отмечены и другие военнослужащие. Президент поблагодарил воинов за эффективность и все результаты, которые дают Украине больше сил.

"Война проходит через эволюцию, и все становится чрезвычайно зависимым также от другого элемента – от того, кто наиболее быстр и силен в применении технологий, изменении технологий и правдивой верификации того, что происходит на поле боя. Украине жизненно необходимо именно такое лидерство – лидерство в технологиях", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина должна сохранять лидерство и побеждать каждый цикл развития технологий. В том числе быстро реагировать на новые вызовы и – что очень важно – прогнозировать следующие этапы технологической войны.

"Это все непростые задачи. Но и к сегодняшнему нашему уровню было непросто прийти. Украина это сделала. Мы все вместе это сделали. Должны обеспечить Украине неизменное технологическое лидерство", — добавил президент.

По информации министра обороны Михаила Федорова, всего по результатам "Армии дронов.Бонус" в 2025 году поражено почти 820 тысяч вражеских целей, ликвидировано более 240 тысяч оккупантов. Кроме того, поражено 362 тысяч единиц легкой техники противника, 29 тысяч — тяжелой техники, 32 тысячи — ударных и разведывательных БПЛА.

Министр назвал топ-10 подразделений, набравших наибольшее количество баллов в системе "Армия дронов.Бонус" за реальные результаты на поле боя:

1. Птицы Мадяра;

2. спецподразделение СБУ Альфа;

3. Группа Лазаря;

4. Феникс;

5. 3 отдельная штурмовая бригада;

6. Ахиллес;

7. Ророг;

8. 59 ОШБр БПС "Степные хищники";

9. NEMESIS;

10. Батальон беспилотных систем 63 бригады.

Каждая из наград — это конкретный результат на поле боя, который мы масштабируем на всю линию фронта. Именно так усиливаем Силы обороны и строим технологическое превосходство над врагом", – добавил Федоров.

