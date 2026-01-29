Специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов провел встречу с профильными командующими по поводу новых вызовов на фронте и предоставил срочные рекомендации всем подразделениям ВСУ.

«Гости» придут тихо: Сергей Бескрестнов предупредил о новой тактике БПЛА РФ в обход систем «Вираж»

По словам эксперта, враг постоянно ищет щели в нашей обороне. "Наш противник применяет самые разные тактики и уловки для уничтожения наших военных объектов. Одна из последних – это полет на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. И эта высота, как на видео, может быть десятки метров", – отметил Бескрестнов.

Несмотря на наличие технических контрмер, специалист отмечает важность "классических" методов выявления. Даже если радиолокационные системы не фиксируют цель, угроза остается реальной.

"У нас есть технологические решения, и мы будем действовать, но пока я прошу выставлять отдаленные посты визуального и звукового наблюдения и быть готовыми встречать гостей мобильными и стационарными группами прикрытия. Даже если "Вираж" и другие системы молчат", — призвал "Флэш".

Особую бдительность следует проявлять на специфических участках ландшафта, которые враг использует как "коридоры". Сергей Бескрестнов советует уделить "особое внимание руслам рек, равнинам и длинным впадинам в рельефе".

