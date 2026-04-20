"Россияне попытались меня убить": советник министра обороны Украины попал в больницу

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный по позывному "Флэш", заявил, что пережил атаку российского беспилотника по собственному дому. По его словам, в результате удара жилье было разрушено, а сам он получил ранение и попал в больницу.

Сергей Бескрестнов. Фото из открытых источников

Сергей Бескрестнов в Facebook сообщил об атаке дрона РФ на его дом.

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив", — заявил Бескрестнов.

Других подробностей относительно места атаки, характера ранений или состояния здоровья советник министра обороны не обнародовал. В то же время подчеркнул, что пережитое не повлияет на его дальнейшую работу.

"Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", – добавил Бескрестнов.

Кто такой Сергей Бескрестнов

Сергей Бескрестнов – украинский специалист в сфере военных радиотехнологий и технический консультант. Широкой аудитории он известен благодаря анализу работы российских беспилотников, систем связи и средств радиоэлектронной борьбы. В январе 2026 года он был назначен внештатным советником министра обороны Украины. До этого он неоднократно получал государственные и ведомственные награды за вклад в поддержку обороны страны, в частности, медали "Крест почета" и "При содействии войску".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Бескрестнов показал содержание листовок, которыми враг пытается деморализовать украинцев.

Также "Комментарии" писали, что советник министра обороны предупредил о новой тактике БПЛА РФ в обход систем "Вираж".