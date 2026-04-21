Після теракту в Києві, поліцейських хочуть відправити на фронт: перші деталі

Після теракту в Києві, де загинули семеро людей, у Міністерстві внутрішніх справ заговорили про масштабні зміни у підготовці поліцейських. Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що правоохоронці мають отримувати реальний досвід роботи в умовах небезпеки, зокрема через ротації у прифронтові регіони.

Поліцейських хочуть відправити на фронт. Фото з відкритих джерел

Ігор Клименко під час спілкування з журналістами сказав, що сучасна поліція повинна бути готовою діяти рішуче навіть під час звичайних викликів, адже будь-яка ситуація може миттєво перерости у збройну загрозу. За його словами, вони мають бути готові "ризикувати заради життя інших людей".

За словами Клименка, він давно підтримує ідею тимчасового відрядження співробітників поліції на фронт.

"Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону", — заявив міністр.

Серед можливих напрямків для служби поліції Клименко назвав Краматорськ, Павлоград і Синельникове. На думку очільника МВС, такий досвід допоможе поліцейським швидше реагувати у кризових ситуаціях та діяти під психологічним тиском.

Клименко також повідомив, що за дорученням президента буде переглянуто протоколи реагування патрульної поліції з урахуванням поширення зброї серед населення та нових ризиків воєнного часу. Очікується, що спочатку додаткову підготовку пройдуть патрульні на полігонах, а згодом реформа торкнеться і районних відділів поліції.

Заяви пролунали після теракту в Києві, де було вбито сім людей. За словами міністра, перші патрульні, які прибули на виклик, залишили пораненого хлопчика на місці та втекли. Клименко назвав це "великим соромом" і підкреслив, що правоохоронці мали зайняти позицію, підготувати зброю та намагатися зупинити нападника.

Раніше очільник Національної поліції Іван Вигівський розповів про чисельність поліції та скільки з них служать на фронті. За його словами, наразі в Нацполіції працює понад 100 тисяч людей. Близько 9 тисяч поліцейських воюють на фронті, ще понад 30 тисяч несуть службу у прифронтових регіонах.



