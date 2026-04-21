"Великий сором": Клименко розкрив нові деталі, як перші патрульні втекли з місця теракту в Києві

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оприлюднив нові подробиці дій перших патрульних, які прибули на виклик під час теракту в Голосіївському районі Києва. За його словами, двоє поліцейських не виконали службовий обов’язок, залишили поранену дитину на місці події та втекли.

Ігор Клименко.

Очільник МВС Клименко поспілкувався з журналістами щодо стрілянини в Києві 18 квітня. За його словами, інцидент стався після першого повідомлення до поліції, яке спочатку кваліфікували як хуліганство.

"Перший дзвінок в поліцію був про хуліганку. Вже дорогою вони дізналися, що там стрільба і поранені є. Те, як вони повелися в цей момент — це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли", — сказав Клименко.

За словами міністра, правоохоронці мали застосувати зброю та намагатися зупинити нападника всіма доступними способами.

"Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами – аж до негайної ліквідації", – додав Клименко.

За даними МВС, серед перших на виклик під час стрілянини в Києві прибула 44-річна співробітниця поліції, яка служить із 2015 року та раніше працювала у штабі департаменту. Її напарником був 27-річний патрульний, який вступив на службу на початку 2024 року після навчання в Академії патрульної поліції.

Міністр підкреслив, що ані стаж роботи, ані нещодавній початок служби не можуть бути виправданням поведінки поліцейських, які втекли під час теракту в Києві. Однак Клименко наголосив, що не варто переносити провину окремих працівників, які "проявили психологічну слабкість", на всю поліцію.

