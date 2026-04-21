"Великий стыд": Клименко раскрыл новые детали, как первые патрульные скрылись с места теракта в Киеве

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обнародовал новые подробности действий первых патрульных, прибывших по вызову во время теракта в Голосеевском районе Киева. По его словам, двое полицейских не исполнили служебную обязанность, оставили раненого ребенка на месте происшествия и скрылись.

Глава МВД Клименко пообщался с журналистами по стрельбе в Киеве 18 апреля. По его словам, инцидент произошел после первого сообщения в полицию, которое сначала квалифицировали как хулиганство.

"Первый звонок в полицию был о хулиганке. Уже по дороге они узнали, что там стрельба и ранены есть. То, как они повели себя в этот момент — это большой стыд. Два взрослых человека, присягавших на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами убежали", — сказал Клименко.

По словам министра, правоохранители должны были применить оружие и пытаться остановить нападающего всеми доступными способами.

"Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие в бой. Пытаться остановить стрелка всеми способами – вплоть до немедленной ликвидации", – добавил Клименко.

По данным МВД, среди первых по вызову во время стрельбы в Киев прибыла 44-летняя сотрудница полиции, которая служит с 2015 года и ранее работала в штабе департамента. Ее напарником был 27-летний патрульный, поступивший на службу в начале 2024 года после учебы в Академии патрульной полиции.

Министр подчеркнул, что ни стаж работы, ни недавнее начало службы не могут быть оправданием поведения полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве. Однако Клименко подчеркнул, что не стоит переносить вину отдельных работников, "проявивших психологическую слабость", на всю полицию.

