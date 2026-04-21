Главная Новости Общество происшествия "Великий стыд": Клименко раскрыл новые детали, как первые патрульные скрылись с места теракта в Киеве
"Великий стыд": Клименко раскрыл новые детали, как первые патрульные скрылись с места теракта в Киеве

Игорь Клименко рассказал, как полицейские скрылись во время стрельбы в Киеве и призвал не судить о всей полиции по их действиям.

21 апреля 2026, 11:22
Slava Kot

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обнародовал новые подробности действий первых патрульных, прибывших по вызову во время теракта в Голосеевском районе Киева. По его словам, двое полицейских не исполнили служебную обязанность, оставили раненого ребенка на месте происшествия и скрылись.

"Великий стыд": Клименко раскрыл новые детали, как первые патрульные скрылись с места теракта в Киеве

Игорь Клименко. Фото из открытых источников

Глава МВД Клименко пообщался с журналистами по стрельбе в Киеве 18 апреля. По его словам, инцидент произошел после первого сообщения в полицию, которое сначала квалифицировали как хулиганство.

"Первый звонок в полицию был о хулиганке. Уже по дороге они узнали, что там стрельба и ранены есть. То, как они повели себя в этот момент — это большой стыд. Два взрослых человека, присягавших на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами убежали", — сказал Клименко.

По словам министра, правоохранители должны были применить оружие и пытаться остановить нападающего всеми доступными способами.

"Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие в бой. Пытаться остановить стрелка всеми способами – вплоть до немедленной ликвидации", – добавил Клименко.

По данным МВД, среди первых по вызову во время стрельбы в Киев прибыла 44-летняя сотрудница полиции, которая служит с 2015 года и ранее работала в штабе департамента. Ее напарником был 27-летний патрульный, поступивший на службу в начале 2024 года после учебы в Академии патрульной полиции.

Министр подчеркнул, что ни стаж работы, ни недавнее начало службы не могут быть оправданием поведения полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве. Однако Клименко подчеркнул, что не стоит переносить вину отдельных работников, "проявивших психологическую слабость", на всю полицию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция полиции на двух сбежавших во время теракта в Киеве патрульных.

Также "Комментарии" писали, что полиция раскрыла новые детали о киевском стрелке: кто он, как началась стрельба, что делала полиция.



