После теракта в Киеве полицейских хотят отправить на фронт: первые детали

После теракта в Киеве, где погибли семь человек, в Министерстве внутренних дел заговорили о масштабных изменениях в подготовке полицейских. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что правоохранители должны получать реальный опыт работы в условиях опасности, в частности из-за ротаций в прифронтовые регионы.

Игорь Клименко во время общения с журналистами сказал, что современная полиция должна быть готова действовать решительно даже во время обычных вызовов, ведь любая ситуация может мгновенно перерасти в вооруженную угрозу. По его словам, они должны быть готовы "рисковать ради жизни других людей".

По словам Клименко, он давно поддерживает идею временной командировки сотрудников полиции на фронт.

"Я вообще имею такую позицию и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Национальной полиции: я бы всех на месяц-два по меньшей мере перебрасывал если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону", — заявил министр.

Среди возможных направлений для службы полиции Клименко назвал Краматорск, Павлоград и Синельниково. По мнению главы МВД, такой опыт поможет полицейским быстрее реагировать в кризисных ситуациях и действовать под психологическим давлением.

Клименко также сообщил, что по поручению президента будут пересмотрены протоколы реагирования патрульной полиции с учетом распространения оружия среди населения и новых рисков военного времени. Ожидается, что сначала дополнительную подготовку пройдут патрульные на полигонах, а затем реформа коснется и районных отделов полиции.

Заявления прозвучали после теракта в Киеве, где были убиты семь человек. По словам министра, первые прибывшие на вызов патрульные оставили раненого мальчика на месте и скрылись. Клименко назвал это "великим стыдом" и подчеркнул, что правоохранители должны были занять позицию, подготовить оружие и пытаться остановить нападающего.

Ранее глава Национальной полиции Иван Выговский рассказал о численности полиции и сколько из них служат на фронте. По его словам, в настоящее время в Нацполиции работает более 100 тысяч человек. Около 9 тысяч полицейских сражаются на фронте, еще более 30 тысяч несут службу в прифронтовых регионах.



