"Командование не реагирует": сеть шокировали фото украинских военных на позициях без еды и воды

Slava Kot
В социальных сетях получила огласку сообщение с фотографиями украинских военных, которые, по словам автора публикации, находятся на позициях без должного обеспечения. Речь идет о бойцах 14-й бригады 2-го механизированного батальона, прикомандированных в 30-ю бригаду.
Фото украинских военных на позициях без еды и воды
Автор в threads сообщила, что военные якобы остались без еды, воды и стабильной связи. По ее словам, из-за сложных условий часть бойцов теряет сознание от истощения, а для выживания вынуждена пить дождевую воду.
Публикация быстро распространилась в сети и вызвала волну беспокойства среди пользователей. Особое внимание привлекли фото истощенных солдат, которые, по утверждению автора, сделаны непосредственно на позициях.
Военные без еды и воды на позициях
После общественного резонанса ситуацию отреагировали в Министерстве обороны Украины. Там заявили, что ответные командующие уже взяли вопрос под контроль.
