"Командование не реагирует": сеть шокировали фото украинских военных на позициях без еды и воды

В социальных сетях получила огласку сообщение с фотографиями украинских военных, которые, по словам автора публикации, находятся на позициях без должного обеспечения. Речь идет о бойцах 14-й бригады 2-го механизированного батальона, прикомандированных в 30-ю бригаду.

Фото украинских военных на позициях без еды и воды

Автор в threads сообщила, что военные якобы остались без еды, воды и стабильной связи. По ее словам, из-за сложных условий часть бойцов теряет сознание от истощения, а для выживания вынуждена пить дождевую воду.

"14 бригада 2 механизированный батальон, прикомандированные к 30 бригаде 2 батальона. Ребята на позициях без пищи и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы. Прошу распространить эти фото", — говорится в сообщении.

Публикация быстро распространилась в сети и вызвала волну беспокойства среди пользователей. Особое внимание привлекли фото истощенных солдат, которые, по утверждению автора, сделаны непосредственно на позициях.





Военные без еды и воды на позициях

После общественного резонанса ситуацию отреагировали в Министерстве обороны Украины. Там заявили, что ответные командующие уже взяли вопрос под контроль.

"Командир 14 бригады взял этот вопрос на контроль. Несмотря на усложненную логистику, пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает достаточно критичной. Командование бригады и корпуса в связи с родными", — говорится в заявлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник министра обороны Украины попал в больницу. Его попытались убить россияне.

Также "Комментарии" писали, что после теракта в Киеве полицейских хотят отправить на фронт.