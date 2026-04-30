Ротации для военных на передовой: Сырский установил четкие сроки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подписал приказ, вводящий обязательную ротацию военных, выполняющих боевые задания на передовой. По его словам, такое решение принято на фоне изменений в характере войны, в частности, из-за активного применения дронов.

В Генштабе отмечают, что современная война существенно изменила представление о передовой и тыле. Логистика усложнилась, а риски для военных выросли. Поэтому ротация рассматривается как критически важный инструмент сохранения жизни и боеспособности подразделений.

"В условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий. Существенно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу", — говорится в сообщении Сырского.

Согласно документу, максимальный срок пребывания военнослужащих на позициях будет составлять до двух месяцев, а после этого должна произойти обязательная ротация.

"В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае. Командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца", — заявил Сырский.

Приказ также предусматривает обязательное медицинское освидетельствование для военных после выполнения боевых заданий и время для восстановления. Отдельно определены требования к бесперебойному обеспечению подразделений боеприпасами и продовольствием. Сырский также обещает, что контроль за исполнением приказа будет жестким и в случае нарушений предусмотрена ответственность в соответствии с военными уставами и законодательством.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что в сеть попали фото украинских военных на позициях без еды и воды.