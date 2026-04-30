Ротации для военных на передовой: Сырский установил четкие сроки

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подписал приказ, вводящий обязательную ротацию военных, выполняющих боевые задания на передовой. По его словам, такое решение принято на фоне изменений в характере войны, в частности, из-за активного применения дронов.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
В Генштабе отмечают, что современная война существенно изменила представление о передовой и тыле. Логистика усложнилась, а риски для военных выросли. Поэтому ротация рассматривается как критически важный инструмент сохранения жизни и боеспособности подразделений.
Согласно документу, максимальный срок пребывания военнослужащих на позициях будет составлять до двух месяцев, а после этого должна произойти обязательная ротация.
Приказ также предусматривает обязательное медицинское освидетельствование для военных после выполнения боевых заданий и время для восстановления. Отдельно определены требования к бесперебойному обеспечению подразделений боеприпасами и продовольствием. Сырский также обещает, что контроль за исполнением приказа будет жестким и в случае нарушений предусмотрена ответственность в соответствии с военными уставами и законодательством.