Сырский назвал город, в который пытаются прорваться оккупанты до 9 мая

Кравцев Сергей
Российские захватнические войска пытаются проникнуть пехотой и закрепиться в окрестностях прифронтовой Константиновки Донецкой области. В городе продолжается режим контрдиверсионных мер. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — в апреле российские оккупационные войска захватили на 11,9% меньше территории, чем в марте, при том что количество штурмовых операций даже возросло на 2,2%. Об этом говорится в данных мониторингового проекта DeepState.
Они обратили внимание, что наибольшее продвижение, а именно 36%, приходится на Донецкую область. В абсолютном выражении это 53 кв. км, или почти вдвое меньше, чем в марте и в 6,5 раз меньше, чем в декабре. Далее следует Сумская область с показателем 30%, в абсолютном выражении это 44 кв. км. На Харьковщину пришлось 22%, а на Запорожскую – 12%.
Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подписал приказ, вводящий обязательную ротацию военных, выполняющих боевые задания на передовой. По его словам, такое решение принято на фоне изменений в характере войны, в частности, из-за активного применения дронов.