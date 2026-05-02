Сырский назвал город, в который пытаются прорваться оккупанты до 9 мая

Российские захватнические войска пытаются проникнуть пехотой и закрепиться в окрестностях прифронтовой Константиновки Донецкой области. В городе продолжается режим контрдиверсионных мер. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В апреле активность российских оккупационных войск в этом направлении заметно возросла. Противник пытается проводить здесь наступательные действия малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов. Так, с начала этой недели враг совершил на Константиновском направлении 76 атак (по состоянию на 01.05.26)", — отметил главком.

Читайте на портале "Комментарии" — в апреле российские оккупационные войска захватили на 11,9% меньше территории, чем в марте, при том что количество штурмовых операций даже возросло на 2,2%. Об этом говорится в строительстве мониторингового проекта DeepState.

"Россиянам нужно провести 36 штурмовых действий для достижения в 1 кв км. Для примера площадь Константиновки составляет 66 кв км. То есть, им нужно полмесяца штурмовать одну Констаху и больше нигде ничего не делать. В имеющихся условиях сосредоточить силы на таком малом участке крайне тяжело", — пишут они.

Они обратили внимание, что наибольшее продвижение, а именно 36%, приходится на Донецкую область. В абсолютном выражении это 53 кв. км, или почти вдвое меньше, чем в марте и в 6,5 раз меньше, чем в декабре. Далее следует Сумская область с показателем 30%, в абсолютном выражении это 44 кв. км. На Харьковщину пришлось 22%, а на Запорожскую – 12%.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подписал приказ, вводящий обязательную ротацию военных, выполняющих боевые задания на передовой. По его словам, такое решение принято на фоне изменений в характере войны, в частности, из-за активного применения дронов.




